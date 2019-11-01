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По факту гибели школьника в Барановичском районе возбудили уголовное дело
02.11.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Трагедия произошла вечером 1 ноября в агрогородке Русино.
Школьный стадион в Русино вечером 1 ноября. Фото: Ирина КОМИК, Intex-press
Барановичским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 428 УК Республики Беларусь в отношении неустановленных должностных лиц за халатность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, сообщает
ЧП
Вечером 1 ноября на
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Трагедия произошла вечером 1 ноября в агрогородке Русино. Школьный стадион в Русино вечером 1 ноября. Фото: Ирина КОМИК, Intex-press Барановичским межрайонным отделом...
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