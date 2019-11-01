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По факту гибели школьника в Барановичском районе возбудили уголовное дело

02.11.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Трагедия произошла вечером 1 ноября в агрогородке Русино.


Школьный стадион в Русино вечером 1 ноября. Фото: Ирина КОМИК, Intex-press

Барановичским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 428 УК Республики Беларусь в отношении неустановленных должностных лиц за халатность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, сообщает «Наш край».

ЧП произошло на школьном стадионе примерно в 17 часов. 11-летний мальчик (ученик 6-го класса) забрался на футбольные ворота и стал раскачиваться. Ворота упали и придавили его. Медикам спасти школьника не удалось.

Вечером 1 ноября на месте трагедии стояла машина скорой помощи, были выставлены прожекторы, работали следователи.

 
 
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  Трагедия произошла вечером 1 ноября в агрогородке Русино. Школьный стадион в Русино вечером 1 ноября. Фото: Ирина КОМИК, Intex-press Барановичским межрайонным отделом...
 
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