По факту гибели школьника в Барановичском районе возбудили уголовное дело

Источник материала: Виртуальный Брест

Трагедия произошла вечером 1 ноября в агрогородке Русино.





Школьный стадион в Русино вечером 1 ноября. Фото: Ирина КОМИК, Intex-press

Барановичским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 428 УК Республики Беларусь в отношении неустановленных должностных лиц за халатность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, сообщает «Наш край» .

ЧП произошло на школьном стадионе примерно в 17 часов. 11-летний мальчик (ученик 6-го класса) забрался на футбольные ворота и стал раскачиваться. Ворота упали и придавили его. Медикам спасти школьника не удалось.

Вечером 1 ноября на месте трагедии стояла машина скорой помощи, были выставлены прожекторы, работали следователи.