В Иваново многодетная учительница музыки покончила жизнь самоубийством

Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина преподавала музыку в Ивановской школе №4: это единственная городская школа на Брестчине, в которой обучение ведется на белорусском языке.

Учительницу звали Мария Романюк. Ей было 40 лет.

Романюк работала преподавателем по классу аккордеона. Замужем, муж работает водителем машины скорой помощи. У пары трое детей, два мальчика и девочка. Все несовершеннолетние, младшая дочь еще только во втором классе.

Сейчас по Иваново ходят слухи, что якобы учительница не выдержала напряжения на работе.

Администрация школы традиционно не комментирует случай. Но некоторые учителя говорят, что трагедия вряд ли связана с работой.

«Проблем в школе не было. Ни ссор с коллегами, ни конфликтов с детьми. Об этом бы знали. На проблемы в семье она тоже не жаловалась. В общем, мы же видели ее ежедневно на работе — и никто не заметил, что что-то не в порядке», — говорят коллеги.

Известно лишь, что после работы Мария совершила самоубийство в своей квартире. Дети в это время якобы были дома — теперь же начались каникулы. Тело женщины нашли на балконе.

Похоронили Марию Романюк 2 ноября.