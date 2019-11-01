ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иваново многодетная учительница музыки покончила жизнь самоубийством

02.11.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина преподавала музыку в Ивановской школе №4: это единственная городская школа на Брестчине, в которой обучение ведется на белорусском языке.

Учительницу звали Мария Романюк. Ей было 40 лет.

Романюк работала преподавателем по классу аккордеона. Замужем, муж работает водителем машины скорой помощи. У пары трое детей, два мальчика и девочка. Все несовершеннолетние, младшая дочь еще только во втором классе.

Сейчас по Иваново ходят слухи, что якобы учительница не выдержала напряжения на работе.

Администрация школы традиционно не комментирует случай. Но некоторые учителя говорят, что трагедия вряд ли связана с работой.

«Проблем в школе не было. Ни ссор с коллегами, ни конфликтов с детьми. Об этом бы знали. На проблемы в семье она тоже не жаловалась. В общем, мы же видели ее ежедневно на работе — и никто не заметил, что что-то не в порядке», — говорят коллеги.

Известно лишь, что после работы Мария совершила самоубийство в своей квартире. Дети в это время якобы были дома — теперь же начались каникулы. Тело женщины нашли на балконе.

Похоронили Марию Романюк 2 ноября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Женщина преподавала музыку в Ивановской школе №4: это единственная городская школа на Брестчине, в которой обучение ведется на белорусском языке. Учительницу...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Климовчиском районе 15-летний мальчик вытащил из горящего дома спящего хозяина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика