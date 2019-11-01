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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барановичах 13 детей получили отравление хлором в бассейне школы олимпийского резерва Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства. Емкость, где произошла реакция...

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства. Емкость, где произошла реакция с выделением хлора, находилась в тамбуре запасного выхода из бассейна. Частично пары попали в плавательный зал. Дети почувствовали резь в горле, затруднения дыхания. В Минздраве заверили, жизнь детей вне опасности.