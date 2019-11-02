13 детей отравились парами хлора в бассейне в Барановичах. Четверо - в состоянии средней тяжести

Источник материала: Tut.by

2 ноября днем в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию № 4 в Барановичах группа детей (15 человек) в возрасте от 13 до 14 лет почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Диспетчер скорой помощи позвонил спасателям.



Фото: МЧС

В МЧС рассказали , что, по предварительной информации, произошло случайное смешивание средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, — и произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна.

13 из 15 детей доставлены в больницу для наблюдения. Четверо из находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила в новостях на «Беларусь 1» пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Завтра врачебный консилиум решит, все ли дети отправятся домой или же некоторым придется на время остаться под наблюдением медиков.

Напомним, похожий случай произошел в Минске в 2015 году: тогда 16 учеников и тренер по плаванию школы № 105 были госпитализированы с отравлением парами хлора после посещения бассейна лицея № 1. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего отравление 16 школьников, тогда возбудили уголовное дело .