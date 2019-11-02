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13 детей отравились парами хлора в бассейне в Барановичах. Четверо - в состоянии средней тяжести
Источник материала: Tut.by
2 ноября днем в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию № 4 в Барановичах группа детей (15 человек) в возрасте от 13 до 14 лет почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. Диспетчер скорой помощи позвонил спасателям.
В МЧС
13 из 15 детей доставлены в больницу для наблюдения. Четверо из находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила в новостях на «Беларусь 1» пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Завтра врачебный консилиум решит, все ли дети отправятся домой или же некоторым придется на время остаться под наблюдением медиков.
Напомним, похожий случай произошел в Минске в 2015 году: тогда 16 учеников и тренер по плаванию школы № 105
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2 ноября днем в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию группа детей в возрасте от 13 до 14 лет почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле.
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