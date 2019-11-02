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В Лиде пациент выпрыгнул из окна больницы
02.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Случай суицида произошел 2 ноября. Лидчанин 1954 года рождения проходил лечение в кардиологическом отделении Лидской ЦРБ, куда поступил 31 октября. Как рассказал главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, днем 2 ноября мужчина выпрыгнул из окна туалета четвертого этажа, получив тяжелые травмы. Вечером того же дня он умер в отделении реанимации. Пациент состоял на диспансерном учете у врача-психиатра.
По данному факту проводится служебная проверка.
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Случай суицида произошел 2 ноября. Лидчанин 1954 года рождения проходил лечение в кардиологическом отделении Лидской ЦРБ, куда поступил 31 октября. Как рассказал...
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