В Лиде пациент выпрыгнул из окна больницы

Источник материала: Вороновская газета





Случай суицида произошел 2 ноября. Лидчанин 1954 года рождения проходил лечение в кардиологическом отделении Лидской ЦРБ, куда поступил 31 октября. Как рассказал главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, днем 2 ноября мужчина выпрыгнул из окна туалета четвертого этажа, получив тяжелые травмы. Вечером того же дня он умер в отделении реанимации. Пациент состоял на диспансерном учете у врача-психиатра.

По данному факту проводится служебная проверка.

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