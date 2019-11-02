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Из-за шторма в 17 департаментах Франции около 140 тыс. домов остались без электричества

03.11.2019 15:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По состоянию на утро воскресенья в 17 департаментах Франции сохраняется предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги, передает ТАСС со ссылкой на национальную метеорологическую службу Meteo France.

Согласно заявлению компании — поставщика электроэнергии Enedis, в основном сбой в подаче электроэнергии коснулся жителей региона Новая Аквитания (юго-запад), также пострадали жители регионов Земли Луары (запад), Овернь (центр) и Окситания (юг).

«Несмотря на продолжающийся шторм, наши сотрудники работают на местах аварий, чтобы быстрее восстановить электроснабжение», — отметили в Enedis.

Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение воскресенья шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.

В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков.

 
 
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В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов.
 
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