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Пострадавшие в бассейне Барановичей дети готовятся к выписке
03.11.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пострадавшие в бассейне города Барановичи дети готовятся к выписке, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
"Помощь детям, которые пострадали в Барановичах от отравления хлором в бассейне, оказана в полном объеме. Дети чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке сегодня", - сказала Юлия Бородун.
Как сообщалось, 2 ноября в 15.26 в
По предварительной информации
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Пострадавшие в бассейне города Барановичи дети готовятся к выписке, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. "Помощь детям,...
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