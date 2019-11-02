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В пункте пропуска «Кузница Белостокская» нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

03.11.2019 17:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На польском пункте пропуска, сопредельном с белорусским ПП «Брузги», днем 3 ноября нашли боеприпасы времен Второй мировой войны, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. На несколько часов работа погранперехода была парализована.

Сегодня в районе «Кузницы Белостокской» проводились земляные работы. Около 12 часов дня были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. На место вызвали саперно-пиротехническую группу. Польские пограничники приостановили оформление документов для всех видов транспорта.

Спустя несколько часов пункт пропуска «Кузница Белостокская» возобновил работу.

По состоянию на 16.00 в «Брузгах» в очереди на выезд из Беларуси находились более 30 легковых автомобилей и более 60 грузовиков.

 
 
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На несколько часов работа погранперехода была парализована.
 
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