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В Светлогорске ротвейлер покусал ребенка

04.11.2019 09:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске ротвейлер покусал мальчика. У ребенка рваные раны на ногах, сообщает ranak.me.


Фото: ranak.me

Ротвейлер напал на 12-летнего школьника 2 ноября возле школы № 8. Очевидцы рассказывают, что собака бойцовской породы без хозяев бегала по округе уже не первый день.

Прохожие отогнали собаку, вызвали скорую и службу отлова. Приехавшие специалисты использовали снотворное, чтобы нейтрализовать пса.

Мальчика отвезли в больницу.

 
 
Ссылка на источник 58
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Очевидцы рассказывают, что собака бойцовской породы без хозяев бегала по округе уже не первый день.
 
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