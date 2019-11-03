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В Светлогорске ротвейлер покусал ребенка
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске ротвейлер покусал мальчика. У ребенка рваные раны на ногах,
Ротвейлер напал на 12-летнего школьника 2 ноября возле школы № 8. Очевидцы рассказывают, что собака бойцовской породы без хозяев бегала по округе уже не первый день.
Прохожие отогнали собаку, вызвали скорую и службу отлова. Приехавшие специалисты использовали снотворное, чтобы нейтрализовать пса.
Мальчика отвезли в больницу.
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Очевидцы рассказывают, что собака бойцовской породы без хозяев бегала по округе уже не первый день.
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