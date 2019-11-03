В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел в третьем часу ночи 2 ноября в частном доме на улице Володарского в городском поселке Шумилино, сообщает МЧС.





Когда приехали пожарные, в доме уже частично обрушилась крыша. На полу в комнате спасатели обнаружили труп 92-летней хозяйки. Пенсионерка жила одна.

Сотрудники МЧС выясняют, из-за чего могло произойти возгорание.