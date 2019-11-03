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В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел в третьем часу ночи 2 ноября в частном доме на улице Володарского в городском поселке Шумилино,
Когда приехали пожарные, в доме уже частично обрушилась крыша. На полу в комнате спасатели обнаружили труп 92-летней хозяйки. Пенсионерка жила одна.
Сотрудники МЧС выясняют, из-за чего могло произойти возгорание.
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Пенсионерка жила одна.
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