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В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка

04.11.2019 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел в третьем часу ночи 2 ноября в частном доме на улице Володарского в городском поселке Шумилино, сообщает МЧС.


Когда приехали пожарные, в доме уже частично обрушилась крыша. На полу в комнате спасатели обнаружили труп 92-летней хозяйки. Пенсионерка жила одна.

Сотрудники МЧС выясняют, из-за чего могло произойти возгорание.

 
 
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