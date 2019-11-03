Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу

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В. обвинялся в том, что 27 апреля 2019 года в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в смежном тамбуре квартир одного из домов, расположенных на улице Брилевской в г. Борисове, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим Т., с целью причинения телесных повреждений, умышленно нанес ему удар в область головы, от чего потерпевший упал на пол, после чего продолжая свои противоправные действия, умышленно нанес не менее двадцати ударов кулаками по различным частям тела Т., в том числе нанес удар кулаком по правой кисти последнего, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома основания средней фаланги второго пальца правой кисти, кровоподтека и ссадин на лице, ссадин на туловище, кровоподтеков и ссадин на верхних конечностях, которые относятся к менее тяжким телесным повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев.

В ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемый В. и потерпевший Т. являются соседями, проживают вместе в одном подъезде многоквартирного дома по ул. Брилевской в г. Борисове. 27 апреля 2019 года потерпевший, выйдя из квартиры к своему автомобилю, обнаружил, что забыл дома ключи от домофоной двери и квартиры. Решил позвонить в первую попавшуюся квартиру и попросить открыть дверь. Позвонил в квартиру В., но между ними завязалась словесная перепалка, которая закончилась словесными оскорблениями. После чего, обвиняемый выбежал из подъезда и пытался ударить потерпевшего, но их разняли очевидцы. Потерпевший вернулся домой, однако через некоторое время услышал настойчивые звонки и стуки в дверь квартиры. Выйдя в тамбур, его неожиданно ударил обвиняемый, после чего Т. упал, а обвиняемый В., склонившись над ним, продолжил наносить удары по телу Т. После одного из ударов Т. почувствовал резкую боль в области указательного пальца. Обвиняемый В. прекратил избиение только после того, как в тамбур выбежала сожительница потерпевшего с малолетним ребенком и начала кричать.

В результате избиения обвиняемым В. у потерпевшего Т. образовались многочисленные кровоподтеки и ссадины, а также закрытый перелом основания средней фаланги второго пальца правой кисти.

Обвиняемый В. свою вину не признал, однако его виновность была доказана совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

В. ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и месту работы характеризуется удовлетворительно.

Приговором суда Борисовского района от 23.09.2019 В. признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 УК Республики Беларусь, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев, и на основании ч. 1 ст. 149 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

Также с обвиняемого в пользу потерпевшего Т. взысканы денежные средства в счет возмещения морального вреда, причиненного Т. в результате действий В.

Приговор не вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Е.А.Мельникова