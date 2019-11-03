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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу

04.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

П. обвинялась в том, что 22 июня 2019 года около 11 часов 25 минут, находясь по месту своего жительства в д. Жерствянка Борисовского района Минской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с сожительницей своего сына – потерпевшей С., нанесла последней не менее 5 ударов кухонным ножом по телу, причинив рану живота, проникающую в брюшную область, раны мягких тканей груди, живота и левой поясничной области, относящиеся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни, однако не довела свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшая убежала с места происшествия и ей была своевременно оказана медицинская помощь.    

В ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемая 5 лет проживала с сыном и его сожительницей. Ранее между ней и потерпевшей происходили неоднократные конфликты в связи с тем, что потерпевшая нигде не работала, не всегда помогала по дому, пререкалась с обвиняемой.

Накануне произошедших событий у обвиняемой было день рождения, отмечать начали с вечера, а утром 22.06.2019 обвиняемая и потерпевшая вдвоем продолжили праздновать, употребляя спиртные напитки. В один из моментов между П. и потерпевшей С. произошел конфликт из-за того, что потерпевшая переоделась в платье и, как подумала обвиняемая, решила уйти. Это разозлило П., и словесный конфликт перерос в нанесение обвиняемой П. ударов ножом потерпевшей С. Удары были нанесены в различные части тела потерпевшей, в том числе в жизненно-важные органы, а также с достаточной силой приложения, поскольку одно из пяти выявленных повреждений являлось проникающим в брюшную полость. С. смогла убежать к соседям, где и находилась до приезда скорой медицинской помощи. Обвиняемая же до приезда сотрудников милиции стала активно скрывать следы преступления, а именно вымыла нож, которым наносила удары, и убралась в доме.

Обвиняемая П. ранее к уголовной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Приговором суда Борисовского района от 27.09.2019 П. признана виновной в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), и на основании ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.    

Приговор не вступил в законную силу в связи с его обжалованием.    

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Е.А.Мельникова 

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению П., 1961 года рождения, пенсионерки, не судимой, в совершении...
 
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