ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа

04.11.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы.

В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа

Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким райотделом Следственного комитета

- Это случилось в Микашевичах, в одной из новостроек, - рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

– Двое детей 5-ти и 3-х лет остались без присмотра. Отец был на работе. Мать отлучилась в магазин, включила детям мультфильм, дала телефон. Со слов матери, она отсутствовала дома около часа. Спустя какое-то время мультфильм закончился, телефон разрядился. 5-летний мальчик увидел на улице детей, захотел поиграть с ними. Обул кроссовки, одел верхнюю одежду и вышел на балкон. Там стоят стульчик, став на который, малыш вывалился с балкона. Как сказала мать, балконная дверь была заперта, но ребёнок умел открывать её. Упавшего с 8 этажа малыша обнаружила соседка, она же и вызвала скорую.

В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа

В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа

Младший, 3-летний ребёнок говорит, что брат звал и его играть на улицу. Благо, со вторым ребёнком беды не случилось.

ЧП произошло 2 ноября около 15.20.

В данной семье есть ещё двое старших детей, 18 и 16 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы. Фото с места происшествия. Фото предоставлены...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика