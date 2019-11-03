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В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа
04.11.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы.
Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким райотделом Следственного комитета
- Это случилось в Микашевичах, в одной из новостроек, - рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.
– Двое детей 5-ти и 3-х лет остались без присмотра. Отец был на работе. Мать отлучилась в магазин, включила детям мультфильм, дала телефон. Со слов матери, она отсутствовала дома около часа. Спустя какое-то время мультфильм закончился, телефон разрядился. 5-летний мальчик увидел на улице детей, захотел поиграть с ними. Обул кроссовки, одел верхнюю одежду и вышел на балкон. Там стоят стульчик, став на который, малыш вывалился с балкона. Как сказала мать, балконная дверь была заперта, но ребёнок умел открывать её. Упавшего с 8 этажа малыша обнаружила соседка, она же и вызвала скорую.
Младший, 3-летний ребёнок говорит, что брат звал и его играть на улицу. Благо, со вторым ребёнком беды не случилось.
ЧП произошло 2 ноября около 15.20.
В данной семье есть ещё двое старших детей, 18 и 16 лет.
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Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы. Фото с места происшествия. Фото предоставлены...
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