В Микашевичах 5-летний ребёнок выпал с балкона 8 этажа

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы.





Фото с места происшествия. Фото предоставлены Лунинецким райотделом Следственного комитета

- Это случилось в Микашевичах, в одной из новостроек, - рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

– Двое детей 5-ти и 3-х лет остались без присмотра. Отец был на работе. Мать отлучилась в магазин, включила детям мультфильм, дала телефон. Со слов матери, она отсутствовала дома около часа. Спустя какое-то время мультфильм закончился, телефон разрядился. 5-летний мальчик увидел на улице детей, захотел поиграть с ними. Обул кроссовки, одел верхнюю одежду и вышел на балкон. Там стоят стульчик, став на который, малыш вывалился с балкона. Как сказала мать, балконная дверь была заперта, но ребёнок умел открывать её. Упавшего с 8 этажа малыша обнаружила соседка, она же и вызвала скорую.









Младший, 3-летний ребёнок говорит, что брат звал и его играть на улицу. Благо, со вторым ребёнком беды не случилось.

ЧП произошло 2 ноября около 15.20.

В данной семье есть ещё двое старших детей, 18 и 16 лет.