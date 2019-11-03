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Брестчанин воспользовался сном женщины под камерами наблюдения (два раза)
04.11.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сыщиками уголовного розыска Московского РОВД Бреста совместно с сотрудниками отдела Департамента охраны оперативно задержан подозреваемый в краже.
47-летняя брестчанка уснула на остановке общественного транспорта в областном центре. Этим обстоятельством и отсутствием поблизости людей воспользовался 18-летний местный житель: открыл сумочку потерпевшей, достал наручные часы и отошел на некоторое расстояние.
Спустя несколько минут парень вернулся и решил забрать сумочку с находящимися в ней мобильным телефоном, кошельком, документами и другим имуществом на общую сумму более 1200 белорусских рублей.
Действия молодого человека с помощью записи камеры видеонаблюдения заметили сотрудники охраны одного из предприятий города, которые и вызвали милицию.
Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь.
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Сыщиками уголовного розыска Московского РОВД Бреста совместно с сотрудниками отдела Департамента охраны оперативно задержан подозреваемый в краже. 47-летняя...
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