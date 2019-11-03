Брестчанин воспользовался сном женщины под камерами наблюдения (два раза)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сыщиками уголовного розыска Московского РОВД Бреста совместно с сотрудниками отдела Департамента охраны оперативно задержан подозреваемый в краже.





47-летняя брестчанка уснула на остановке общественного транспорта в областном центре. Этим обстоятельством и отсутствием поблизости людей воспользовался 18-летний местный житель: открыл сумочку потерпевшей, достал наручные часы и отошел на некоторое расстояние.

Спустя несколько минут парень вернулся и решил забрать сумочку с находящимися в ней мобильным телефоном, кошельком, документами и другим имуществом на общую сумму более 1200 белорусских рублей.

Действия молодого человека с помощью записи камеры видеонаблюдения заметили сотрудники охраны одного из предприятий города, которые и вызвали милицию.

Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь.