ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин воспользовался сном женщины под камерами наблюдения (два раза)

04.11.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сыщиками уголовного розыска Московского РОВД Бреста совместно с сотрудниками отдела Департамента охраны оперативно задержан подозреваемый в краже.

Брестчанин воспользовался сном женщины под камерами наблюдения (два раза)

47-летняя брестчанка уснула на остановке общественного транспорта в областном центре. Этим обстоятельством и отсутствием поблизости людей воспользовался 18-летний местный житель: открыл сумочку потерпевшей, достал наручные часы и отошел на некоторое расстояние.

Спустя несколько минут парень вернулся и решил забрать сумочку с находящимися в ней мобильным телефоном, кошельком, документами и другим имуществом на общую сумму более 1200 белорусских рублей.

Действия молодого человека с помощью записи камеры видеонаблюдения заметили сотрудники охраны одного из предприятий города, которые и вызвали милицию.

Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сыщиками уголовного розыска Московского РОВД Бреста совместно с сотрудниками отдела Департамента охраны оперативно задержан подозреваемый в краже. 47-летняя...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка-парка мужская осенняя в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика