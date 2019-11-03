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В Мостовском районе дети на каникулах играли с зажигалкой и сожгли 100 тонн соломы
Источник материала: Tut.by
В Мостовском районе из-за детской шалости сгорело около 100 тонн соломы. Пожар произошел днем 3 ноября в поле около деревни Косилы,
Тушили пожар спасатели, а также привлекалась техника хозяйства. Огнем уничтожено около 100 тонн соломы в рулонах. Люди не пострадали. Причина возгорания — шалость детей с огнем.
Выяснилось, что 12-летние мальчик и девочка гостили на каникулах у своих бабушек в деревне. На улице мальчишка нашел зажигалку. Гуляя по окрестностям, дети взобрались на скирду соломы.
В какой-то момент зажженная зажигалка выпала из рук одного из детей в солому. Ребята попытались потушить пламя, но горение быстро распространялось с рулона на рулон. Они испугались и убежали.
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В Мостовском районе из-за детской шалости сгорело около 100 тонн соломы. Пожар произошел днем 3 ноября в поле около деревни Косилы.
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