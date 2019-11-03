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В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте

04.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте
Вчера, 3 ноября, было обнаружено возгорание болота в районе деревни Хойно Пинского района. Территория возгорания расположена в ландшафтном заказнике «Простырь» в поймах рек Простырь – Припять – Воротец. На помощь спасателям в обследовании местности пришли пинские пограничники. В 11.00 при помощи квадрокоптера обнаружено 3 очага возгорания сухой растительности в болотистой местности.

На месте пожара были созданы три боевых участка, в ликвидации задействованы представители лесхоза и работники МЧС.

На первом боевом участке площадь пожара составляла 20 га. Здесь работали 12 человек и гусеничный тягач. К вечеру воскресенья пожар на участке был ликвидирован. В северной части ландшафтного заказника был разбит еще один боевой участок, здесь площадь пожара составляла 15 га. Возгорание было ликвидировано ближе к полуночи.

Сегодня продолжается ликвидация пожара на третьем участке площадью 20 га. Работают представители Лунинецкого и Столинского лесхозов и спасатели Пинского отдела МЧС. На месте задействована гусеничная техника, две лодки, 4 автоцистерны, автомобиль КРАЗ.

По информации МЧС Беларуси
Фото МЧС

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В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте В Пинском районе вторые сутки тушат пожар на болоте

 
 
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> Вчера, 3 ноября, было обнаружено возгорание болота в районе деревни Хойно Пинского района. Территория возгорания расположена в ландшафтном заказнике «Простырь»...
 
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