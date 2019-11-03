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В Бобруйске насмерть разбился каменщик - упал с 7 метров при ремонте дома
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске выясняют обстоятельства гибели 61-летнего каменщика,
По предварительным данным, мужчина погиб днем 30 октября при проведении работ по ремонту здания. В какой именно организации он работал и о ремонте какого дома идет речь, следствие не уточняет.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Однако исходя из уже полученных сведений было решено возбудить уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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