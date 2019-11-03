В Таиланде нашли тело пропавшего белоруса

Источник материала: Вороновская газета





В субботу утром в Таиланде поисковая команда обнаружила тело мужчины, по предварительным данным, утонувшего накануне 31-летнего белоруса.

Как сообщает местное издание The Phuket News, белорус прилетел в Таиланд вместе с подругой. В среду, 30 октября, пара отправилась на пляж Nai Thon, где мужчина купался до самых сумерек. После семи часов вечера женщина забила тревогу — ее спутника нигде не было. Ситуация осложнялась тем, что зона, где отдыхали белорусы, не патрулируется спасателями.

В поисковой операции участвовали местные спасатели, волонтеры и офицеры. Королевский флот Таиланда даже предоставил вертолет. Тело мужчины у берега обнаружили утром 2 ноября. Личность пока не установлена, но возраст и одежда совпадают. Тело доставили в госпиталь для опознания.

https://www.sb.by