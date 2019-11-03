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В Таиланде нашли тело пропавшего белоруса

04.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Таиланде нашли тело пропавшего белоруса

В субботу утром в Таиланде поисковая команда обнаружила тело мужчины, по предварительным данным, утонувшего накануне 31-летнего белоруса.

Как сообщает местное издание The Phuket News, белорус прилетел в Таиланд вместе с подругой. В среду, 30 октября, пара отправилась на пляж Nai Thon, где мужчина купался до самых сумерек. После семи часов вечера женщина забила тревогу — ее спутника нигде не было. Ситуация осложнялась тем, что зона, где отдыхали белорусы, не патрулируется спасателями.

В поисковой операции участвовали местные спасатели, волонтеры и офицеры. Королевский флот Таиланда даже предоставил вертолет. Тело мужчины у берега обнаружили утром 2 ноября. Личность пока не установлена, но возраст и одежда совпадают. Тело доставили в госпиталь для опознания.

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В субботу утром в Таиланде поисковая команда обнаружила тело мужчины, по предварительным данным, утонувшего накануне 31-летнего белоруса. Как сообщает местное...
 
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