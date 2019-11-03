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В лесу в Докшицком районе нашли тело мужчины. В убийстве подозревают его сына с приятелем
Источник материала: Tut.by
В лесу в Докшицком районе обнаружили тело мужчины. В убийстве подозревают двух молодых людей — его сына с приятелем,
1 ноября в милицию обратился 60-летний мужчина, который сообщил, что его брата долгое время нет дома. Осмотрев жилище сельчанина, оперативники пришли к выводу, что его исчезновение носит криминальный характер.
Предварительно установлено, что жителя одной из деревень в Докшицком районе избили два 24-летних парня — его же сын со знакомым. Затем они закопали тело мужчины в лесу неподалеку от населенного пункта. Оба были пьяны. Произошло это еще в начале октября.
Молодые люди задержаны. Один из них показал, где тело.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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1 ноября в милицию обратился 60-летний мужчина, который сообщил, что его брата долгое время нет дома.
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