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Ночное ДТП на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина

04.11.2019 15:17 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня ночью на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина столкнулись "рено" и "фольксваген". По предварительной информации, водитель такси на "рено" выехал на запрещающий сигнал светофора. В салоне находились три пассажира. Водитель "фольксвагена" не успел среагировать, произошло столкновение. В результате травмы получили оба водителя. Они доставлены в больницу. Пассажиры не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
 
 
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Сегодня ночью на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина столкнулись "рено" и "фольксваген". По предварительной информации, водитель такси на "рено"...
 
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