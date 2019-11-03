Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночное ДТП на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина Сегодня ночью на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина столкнулись "рено" и "фольксваген". По предварительной информации, водитель такси на "рено"...

Сегодня ночью на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина столкнулись "рено" и "фольксваген". По предварительной информации, водитель такси на "рено" выехал на запрещающий сигнал светофора. В салоне находились три пассажира. Водитель "фольксвагена" не успел среагировать, произошло столкновение. В результате травмы получили оба водителя. Они доставлены в больницу. Пассажиры не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.