На заводе в Витебске на мужчину упала огромная металлическая стойка. Он погиб

Источник материала: Tut.by

На одном из предприятий в Витебске рабочий получил травму: на него упала огромная стойка из металла. 63-летний мужчина умер на месте, сообщает СК.





На предприятии работают следователи. Предварительно установлено, что днем 4 ноября мужчина срезал металлическую конструкцию — и она на него обрушилась.

От травм мужчина скончался на месте.