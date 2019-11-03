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На заводе в Витебске на мужчину упала огромная металлическая стойка. Он погиб
Источник материала: Tut.by
На одном из предприятий в Витебске рабочий получил травму: на него упала огромная стойка из металла. 63-летний мужчина умер на месте,
На предприятии работают следователи. Предварительно установлено, что днем 4 ноября мужчина срезал металлическую конструкцию — и она на него обрушилась.
От травм мужчина скончался на месте.
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На предприятии работают следователи.
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