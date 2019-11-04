В Ивьевском районе охотник подстрелил товарища

Источник материала: Вороновская газета





Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира еще раз напоминает всем охотникам о необходимости соблюдении правил безопасности при проведении ружейной охоты.

Нужно понимать, что правила безопасности при проведении указанной охоты «написаны кровью». В последнее время участились случаи, в ходе которых отдельные граждане, пренебрегающие правилами безопасности, невзирая на множество плачевных случаев, все так же производят выстрелы по неясно видимой цели, на шум и т. д. Аналогичный случай на днях произошел на территории Ивьевского района. Так, двое закадычных друзей, обнаружив на сельскохозяйственном поле следы дикого кабана, решили осуществить незаконную ружейную охоту. Выйдя в сумерках на охоту (с целью конспирации ввиду незаконности ее проведения), товарищи рассредоточились по полю и стали ожидать выхода зверя. Во время длительного ожидания один из горе-охотников решил немного вздремнуть, при этом во время чуткого сна он услышал шорох. Открыв глаза и увидев перед собой (на расстоянии 6 метров) силуэт, охотник незамедлительно произвел в сторону силуэта выстрел, в душе безгранично радуясь, что удача улыбнулась именно ему, а не его товарищу. Радость горе-охотника длилась доли секунды, до того момента, пока он не услышал крик своего товарища, в которого он, собственно, и произвел выстрел. Нужно отметить, что никаких преград в виде кустарников, сельскохозяйственных культур или чего-то подобного между стрелком и его целью не было. В результате пренебрежения правилами безопасности один из товарищей оказался в реанимационном отделении учреждения здравоохранения, а второй, по-видимому, скоро окажется на скамье подсудимых. Данный случай не единичен, при этом, как показывает практика, некоторые охотники все-таки предпочитают учиться не на чужих, а на своих ошибках.

Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что любая информация о совершаемых, совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону 8-(0154)-62-38-12.

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