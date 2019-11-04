В Могилеве пропал 66-летний мужчина. Ему может быть нужна помощь

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пропал 66-летний Иван Симаньков. Мужчину в последний раз видели больше недели назад возле магазина недалеко от дома, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.



Фото: vk.com/simuran_mogilev

Ивана Симанькова видели в последний раз 27 октября, около 17.00, в магазине № 102 «Квартал вкуса» на улице Алтайской. Мужчина живет недалеко от него — в переулке 5-м Алтайском.

Приметы: рост 180 см, глаза зеленые, волосы седые, среднего телосложения.

Особые приметы: на плече ниже бицепса татуировка «АШОТ».

Был одет: черная шляпа с широкими полями, черные штаны, майка в бело-синюю полоску, куртка либо черная кожаная, либо темно-зеленая матерчатая.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 102 или +375 29 222−10−19.