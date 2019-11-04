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В Могилеве пропал 66-летний мужчина. Ему может быть нужна помощь
Источник материала: Tut.by
В Могилеве пропал 66-летний Иван Симаньков. Мужчину в последний раз видели больше недели назад возле магазина недалеко от дома,
Ивана Симанькова видели в последний раз 27 октября, около 17.00, в магазине № 102 «Квартал вкуса» на улице Алтайской. Мужчина живет недалеко от него — в переулке 5-м Алтайском.
Приметы: рост 180 см, глаза зеленые, волосы седые, среднего телосложения.
Особые приметы: на плече ниже бицепса татуировка «АШОТ».
Был одет: черная шляпа с широкими полями, черные штаны, майка в бело-синюю полоску, куртка либо черная кожаная, либо темно-зеленая матерчатая.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 102 или +375 29 222−10−19.
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В последний раз мужчину видели больше недели назад в магазине недалеко от дома.
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