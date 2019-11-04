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Нетрезвый водитель устроил тройное ДТП в Минске

05.11.2019 12:12 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Лихая поездка по вечернему Минску обернулась сразу тремя авариями. Стали известны подробности инцидента в столице. Накануне экипаж ГАИ заметил "фольксваген", который заметно вилял на проспекте Пушкина. Ни проблесковые маячки, ни требование по громкоговорителю водителя не остановили. Как рассказали в милиции, во время движения мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения. В итоге, не справившись с управлением, он столкнулся с "пежо", затем с "ауди" и в финале с "ниссаном", который пропускал пешеходов. Водитель задержан. В крови у него обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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Лихая поездка по вечернему Минску обернулась сразу тремя авариями. Стали известны подробности инцидента в столице. Накануне экипаж ГАИ заметил "фольксваген",...
 
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