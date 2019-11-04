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5 из 10 погибших в ДТП в первые выходные ноября – пешеходы без фликеров

05.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

«За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечен 1451 пешеход, из них 502 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 239 пешеходов находились в состоянии опьянения», – добавили в ГАИ.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 186 водителей. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 1444 водителя. Пресечено 470 фактов управления транспортными средствами лицами без водительских прав. Выявлено 858 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.

https://interfax.by/

 
 
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В пятницу-воскресенье, 1-4 ноября, произошло 823 ДТП с материальным ущербом. В 28 из них 27 человек получили травмы, 10 – погибли, сообщили в УГАИ МВД. Среди погибших – 5...
 
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