5 из 10 погибших в ДТП в первые выходные ноября – пешеходы без фликеров

Источник материала: Единство

«За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечен 1451 пешеход, из них 502 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 239 пешеходов находились в состоянии опьянения», – добавили в ГАИ.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 186 водителей. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 1444 водителя. Пресечено 470 фактов управления транспортными средствами лицами без водительских прав. Выявлено 858 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.