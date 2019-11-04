В Ивьевском районе охотник нечаянно подстрелил друга

Источник материала: Tut.by

В Ивьевском районе браконьер нечаянно подстрелил своего товарища. Пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщает «Лидская газета» .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Двое друзей увидели в поле следы кабана и решили застрелить животное. Так как охота была незаконной, на нее вышли в сумерках. Друзья рассредоточились по полю и стали ждать выхода зверя. Один из охотников во время долгого ожидания задремал, но проснулся, услышав шорох. Увидел перед собой силуэт и выстрелил в него. После этого услышал крик своего товарища.

При этом никаких преград в виде кустарников или высоких растений между мужчинами не было между стрелком и его целью не было.

Кабана друзья так и не добыли.

Один попал в реанимацию, действиям другого правовую оценку дадут следователи.