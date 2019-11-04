Милиция ищет мужчину, который собирает деньги на лечение девочки

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Брестским отделом внутренних дел на транспорте устанавливается местонахождение гражданина Лавриновича Вадима Петровича, 28.10.1987 г.р., прож. Витебская обл., Шарковщинский р-н, д. Полилейки.





Его приметы: на вид 32-37 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волос темный короткий, был одет в желтую майку, куртку короткую, кожаную, темного цвета, джинсы светло-синего цвета.





По имеющейся информации: передвигается поездами региональных линий эконом класса и собирает деньги на лечение Потылицыной Ульяны Сергеевны, 2014 г.р.

Просим граждан, кому что-либо известно по данному факту, либо дававших пожертвования этому гражданину, проинформировать сотрудников Брестского ОВДТ по телефонам: (80162) 21-40-42, МТС (8029) 863-70-48, (8029) 794-85-50.