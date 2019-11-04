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Милиция ищет мужчину, собирающего в поездах пожертвования на лечение девочки
05.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По имеющейся информации: передвигается поездами региональных линий эконом-класса и собирает деньги на лечение Потылицыной Ульяны Сергеевны, 2014 г.р.
Просим граждан, которым что-либо известно по данному факту либо дававших пожертвования этому гражданину, проинформировать сотрудников Брестского ОВДТ по телефонам: (80162) 21-40-42, МТС (8029) 863-70-48, (8029) 794-85-50.
По информации УВД Брестского облисполкома
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