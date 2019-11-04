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Милиция ищет мужчину, собирающего в поездах пожертвования на лечение девочки

05.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Милиция ищет мужчину, собирающего в поездах пожертвования на лечение девочки
Брестским отделом внутренних дел на транспорте устанавливается местонахождение гражданина Лавриновича Вадима Петровича, 28.10.1987 г.р., прож. Витебская обл., Шарковщинский р-н, д. Полилейки.

  • Его приметы: на вид 32-37 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие.
  • Был одет в желтую майку, куртку короткую, кожаную, темного цвета, джинсы светло-синего цвета.

По имеющейся информации: передвигается поездами региональных линий эконом-класса и собирает деньги на лечение Потылицыной Ульяны Сергеевны, 2014 г.р.

Просим граждан, которым что-либо известно по данному факту либо дававших пожертвования этому гражданину, проинформировать сотрудников Брестского ОВДТ по телефонам: (80162) 21-40-42, МТС (8029) 863-70-48, (8029) 794-85-50.

По информации УВД Брестского облисполкома

 
 
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> Брестским отделом внутренних дел на транспорте устанавливается местонахождение гражданина Лавриновича Вадима Петровича, 28.10.1987 г.р., прож. Витебская обл.,...
 
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