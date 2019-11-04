ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Копыле пьяный мужчина искупался в реке, а потом пришел скандалить в магазин из-за мокрых сигарет

05.11.2019 18:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Копыльским милиционерам пришлось разбираться со скандалистом в магазине. Мужчина требовал от продавцов вернуть деньги за мокрые сигареты, а потом выплеснул агрессию на покупателя и разбил платежный терминал. О случае пишет пресс-служба МВД.

Работники магазина дважды звонили в милицию с промежутком в 5 минут. Сначала они рассказали, что к ним пришел мужчина и требует возврата денег за купленные сигареты, которые почему-то оказались мокрыми. Но кассиры возмутились: у них в продаже и нет сигарет этой марки.

Во время второго звонка работники заявили: скандалист не может успокоится, выплеснул негодование в адрес покупателя и поднял стол с платежным аппаратом, а тот упал и треснул.

Оказалось, мужчина был пьян, а сигареты намочил сам, когда решил искупаться в пруду неподалеку (несмотря на температуру чуть выше десятка градусов). Ранее этого местного жителя уже «брали на карандаш» как любителя выпить.

Теперь на него составлен протокол за нахождение пьяным в общественном месте. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. За это грозит наказание от штрафа или общественных работ и до 3 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пьянство на мужчину составили протокол, а за выходку в магазине возбуждено дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция ищет мужчину, собирающего в поездах пожертвования на лечение девочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика