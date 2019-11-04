В Копыле пьяный мужчина искупался в реке, а потом пришел скандалить в магазин из-за мокрых сигарет

Источник материала: Tut.by

Копыльским милиционерам пришлось разбираться со скандалистом в магазине. Мужчина требовал от продавцов вернуть деньги за мокрые сигареты, а потом выплеснул агрессию на покупателя и разбил платежный терминал. О случае пишет пресс-служба МВД.

Работники магазина дважды звонили в милицию с промежутком в 5 минут. Сначала они рассказали, что к ним пришел мужчина и требует возврата денег за купленные сигареты, которые почему-то оказались мокрыми. Но кассиры возмутились: у них в продаже и нет сигарет этой марки.

Во время второго звонка работники заявили: скандалист не может успокоится, выплеснул негодование в адрес покупателя и поднял стол с платежным аппаратом, а тот упал и треснул.

Оказалось, мужчина был пьян, а сигареты намочил сам, когда решил искупаться в пруду неподалеку (несмотря на температуру чуть выше десятка градусов). Ранее этого местного жителя уже «брали на карандаш» как любителя выпить.

Теперь на него составлен протокол за нахождение пьяным в общественном месте. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. За это грозит наказание от штрафа или общественных работ и до 3 лет лишения свободы.