Лженалоговиков, обокравших пенсионеров в Лунинце, задержали с погоней

Источник материала: Виртуальный Брест

Две женщины пришли в дом к пожилым супругам, представились сотрудниками налоговой. После их ухода пенсионеры недосчитались крупной суммы денег.





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Как рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич, 5 ноября около 8.00 в дом по улице Трошина пришли две незнакомки. Они расспрашивали супругов, которым 85 и 83 года, нужно ли им послабление по налогам. Разговор проходил на кухне и, по словам хозяев, незваные гостьи в это время не отлучались.

Поскольку от помощи старики отказались, лженалоговики попросили написать об этом расписку. Что и было сделано.

После ухода визитёров пенсионеры недосчитались 2 тысяч рублей. Деньги, как водится, они хранили «в укромном месте» в шкафу среди белья.

Злоумышленников вычислили по горячим следам, задержали в районе Дворца. В одном автомобиле спешно покидали город 4 женщины и мужчина. Как оказалось, «гастролировать» в Лунинец они приехали из Гомельской области – Калинковичей и Жлобинского района. В наручниках их доставили в райотдел милиции.

Как отметил Андрей Лукашевич, при задержании у беглецов оказался конверт с украденными деньгами, поэтому имеются все обоснования подозревать данных лиц в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 «Кража».