 Опубликовано видео задержания лженалоговиков, которые приходили к пенсионерам

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера в дежурную часть Лунинецкого РОВД обратилась местная жительница 1936 года рождения. Она сообщила о том, что у них с супругом из дома пропала крупная сумма денег. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.







Как рассказала пожилая пара, в их дом приходили две женщины, которые представились сотрудниками налоговой службы. Одна из них предъявила удостоверение, подлинность которого вызывает сомнения. Супруги пригласили гостей на кухню, а после их ухода недосчитались около двух тысяч рублей, которые лежали в шкафу в спальне. По заверению хозяев, нежданные визитеры никуда не отлучались.









Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемые направились к выезду из города на внедорожнике серебристого цвета. Оперативники Брестчины и Гомельщины совместно с инспекторами ГАИ РОВД задержали автомобиль «Мазда» на дороге М-10 Кобрин-Гомель-граница РФ. В машине находились пять жителей Гомельской области: мужчина (1985 г.р.) и четыре женщины (1968, 1985, 1989 и 1991 г.р.).





Все они задержаны, Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.