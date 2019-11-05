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В Бресте по адресу 2-ой Западный тупик произошел пожар в жилом четырёхквартирном доме
06.11.2019 12:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
06.11.2019 года в 04-08 по адресу 2-ой Западный тупик произошел
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, внутренняя отделка и имущество.
Причина пожара устанавливается.
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06.11.2019 года в 04-08 по адресу 2-ой Западный тупик произошел пожар в кирпичном четырех квартирном жилом доме, размерами 10х15 м. В результате пожара огнем уничтожена...
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