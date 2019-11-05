﻿ Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 05.11.2019 до 06-00 06.11.2019. 21.by
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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 05.11.2019 до 06-00 06.11.2019

06.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Погибших, пострадавших нет.

В Борисовском районе работники МЧС оказывали помощь в поиске заблудившегося человека.

В природных экосистемах пожаров не зарегистрировано. 

https://minobl.mchs.gov.by/novosti/

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 2 пожара в Пуховичском районе.
 
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