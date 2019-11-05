Погибших, пострадавших нет.
В Борисовском районе работники МЧС оказывали помощь в поиске заблудившегося человека.
В природных экосистемах пожаров не зарегистрировано.
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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 05.11.2019 до 06-00 06.11.2019
Источник материала: Единство
Погибших, пострадавших нет.
В Борисовском районе работники МЧС оказывали помощь в поиске заблудившегося человека.
В природных экосистемах пожаров не зарегистрировано.
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 2 пожара в Пуховичском районе.
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