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В Пинске переходившая дорогу по «зебре» пенсионерка попала под колёса автомобиля
06.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предварительно установлено, что 48-летняя пинчанка, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», двигалась по улице З. Космодемьянской. Напротив дома № 49, водитель совершила наезд на пешехода, 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в Пинскую центральную больницу. Проводится проверка.
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