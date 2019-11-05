В Пинске переходившая дорогу по «зебре» пенсионерка попала под колёса автомобиля

Источник материала: Полесская правда



По информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла в Пинске вчера около 10 часов дня.

Предварительно установлено, что 48-летняя пинчанка, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», двигалась по улице З. Космодемьянской. Напротив дома № 49, водитель совершила наезд на пешехода, 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в Пинскую центральную больницу. Проводится проверка.