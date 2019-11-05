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Мужчину вытащили с рельсов за секунду до столкновения с поездом: видео из США
Источник материала: Tut.by
В Сан-Франциско мужчина случайно упал на рельсы прямо перед приближающимся электропоездом. До столкновения оставалась секунда, но упавшего успел вытащить сотрудник железной дороги, который находился рядом. Момент невероятного спасения сняла камера видеонаблюдения.
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Момент невероятного спасения сняла камера видеонаблюдения.
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