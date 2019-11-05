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Житель Пинска уехал на заработки в Россию и пропал
06.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинским РОВД совместно споисково-спасательным отрядом «Ангел» разыскивается Колб Александр Витальевич, 1963 года рождения.
С 2011 года Александр Витальевич вахтовым методом работал в российском городе Балашиха. С 14 октября 2019 года перестал выходить на связь с родными, которые связались с руководством завода, где работал пропавший, и узнали, что Александр Витальевич уволился и уехал домой. Однако более трех недель от него нет известий.
Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы темные.
Особые приметы: на правом плече имеется армейская татуировка Балтийского флота в виде якоря и надписи.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел» (Беларусь): 7733 (для всех моб. операторов), +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или в «дежурную часть» милиции по тел. 102.
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> Пинским РОВД совместно споисково-спасательным отрядом «Ангел» разыскивается Колб Александр Витальевич, 1963 года рождения. С 2011 года Александр Витальевич...
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