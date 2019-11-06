Из-за ложной тревоги в аэропорту Схипхол было объявлено чрезвычайное положение

Источник материала: Tut.by

Из-за ложной тревоги аэропорт Схипхол в Амстердаме наводнили военная полиция, спасатели и машины скорой помощи. Изначально сообщалось о попытке угона, но позже выяснилось, что произошло ошибочное срабатывание системы о захвате. Об этом сообщил авиаперевозчик AirEurope, самолет которого и стал причиной переполоха.



Фото: Airlive.net

«На рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о захвате. Ничего не произошло, все пассажиры ожидают вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — сообщила авиакомпания AirEurope в Twitter .

За час до сообщения в аэропорт прибыли подразделения военной полиции, спасатели и медики. В полиции заявили , что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов», однако не предоставили более детальную информацию. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».

Нидерландские СМИ со ссылкой на источники в военной полиции сообщили , что предпринята попытка угона самолета: поступило сообщение, что во время посадки командир самолета подал сигнал тревоги, к этому моменту в самолет зашли 27 пассажиров. Также сообщалось о человеке с ножом, который предпринял попытку захвата самолета.

В 22.35 по минскому времени в военной полиции сообщили , что все пассажиры и экипаж самолета благополучно покинули борт.

Схипхол является одним из самых оживленных аэропортов в Европе, он обслуживает более 70 миллионов пассажиров в год.