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Из-за ложной тревоги в аэропорту Схипхол было объявлено чрезвычайное положение
Источник материала: Tut.by
Из-за ложной тревоги аэропорт Схипхол в Амстердаме наводнили военная полиция, спасатели и машины скорой помощи. Изначально сообщалось о попытке угона, но позже выяснилось, что произошло ошибочное срабатывание системы о захвате. Об этом сообщил авиаперевозчик AirEurope, самолет которого и стал причиной переполоха.
«На рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о захвате. Ничего не произошло, все пассажиры ожидают вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — сообщила авиакомпания AirEurope в
За час до сообщения в аэропорт прибыли подразделения военной полиции, спасатели и медики. В полиции
Нидерландские СМИ со ссылкой на источники в военной полиции
В 22.35 по минскому времени в военной полиции
Схипхол является одним из самых оживленных аэропортов в Европе, он обслуживает более 70 миллионов пассажиров в год.
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«На рейсе Амстердам - Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о захвате заложников», - сообщила авиакомпания AirEurope в Twitter.
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