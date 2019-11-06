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Из-за ложной тревоги в аэропорту Схипхол было объявлено чрезвычайное положение

06.11.2019 22:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за ложной тревоги аэропорт Схипхол в Амстердаме наводнили военная полиция, спасатели и машины скорой помощи. Изначально сообщалось о попытке угона, но позже выяснилось, что произошло ошибочное срабатывание системы о захвате. Об этом сообщил авиаперевозчик AirEurope, самолет которого и стал причиной переполоха.


Фото: Airlive.net

«На рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о захвате. Ничего не произошло, все пассажиры ожидают вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — сообщила авиакомпания AirEurope в Twitter.

За час до сообщения в аэропорт прибыли подразделения военной полиции, спасатели и медики. В полиции заявили, что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов», однако не предоставили более детальную информацию. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».

Нидерландские СМИ со ссылкой на источники в военной полиции сообщили, что предпринята попытка угона самолета: поступило сообщение, что во время посадки командир самолета подал сигнал тревоги, к этому моменту в самолет зашли 27 пассажиров. Также сообщалось о человеке с ножом, который предпринял попытку захвата самолета.

В 22.35 по минскому времени в военной полиции сообщили, что все пассажиры и экипаж самолета благополучно покинули борт.

Схипхол является одним из самых оживленных аэропортов в Европе, он обслуживает более 70 миллионов пассажиров в год.

 
 
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«На рейсе Амстердам - Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о захвате заложников», - сообщила авиакомпания AirEurope в Twitter.
 
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