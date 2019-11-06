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Лобовое столкновение авто в Борисовском районе: один человек погиб, четверо пострадали

07.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Авария произошла сегодня около полуночи на 430-м км трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации возле деревни Дубовый Лог.

По предварительной информации, водитель автомашины "Ниссан" не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мерседес". От полученных травм пассажирка "Ниссана" скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Различные травмы получили еще четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.

В отношении водителя "Ниссана" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). 

По данным МВД, с начала этого года в результате ДТП более 400 человек погибли и свыше 3 тыс. получили ранения.

https://www.belta.by/incident/view/lobovoe-stolknovenie-avto-v-borisovskom-rajone-odin-chelovek-pogib-chetvero-postradali-368398-2019

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Борисовском районе произошло лобовое столкновение авто: одна из пассажирок погибла, еще четыре человека пострадали. Информацию о ДТП разместила в своем...
 
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