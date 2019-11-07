УСК по Минской области: установлены обстоятельства убийства в Воложинском районе

Источник материала: Единство

Ночью 14 апреля 2019 года после тушения пожара частного дома в деревне Шелевщина Воложинского района было обнаружено тело 65-летнего хозяина.

Со слов местных жителей погибший проживал один, по характеру был человеком спокойным.

Оценка обнаруженных на месте происшествия объектов и изъятых следов позволили следственно-оперативной группе получить данные, свидетельствующие о криминальном характере произошедшего.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления.

Спустя несколько дней в Дзержинском районе сотрудниками милиции был задержан 35-летний житель Воложинского района.

Согласно материалам уголовного дела, накануне вечером мужчина находился в доме у потерпевшего. При совместном распитии спиртных напитков между ними произошел конфликт из-за того, что хозяин не разрешил гостю остаться и переночевать в его доме. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Затем положил находившегося без сознания хозяина на кровать и совершил поджог его дома, чтобы скрыть следы преступления. После чего ушел с места происшествия.

Согласно заключению экспертных исследований, смерть потерпевшего наступила от острого отравления угарным газом и термических ожогов. Это свидетельствует о том, что на момент возникновения пожара он был еще жив.

Следственные и иные процессуальные действия с участием подследственного завершены. В ходе проведенной проверки показаний на месте он рассказал обстоятельства совершенных преступлений.

На основании собранных данных мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью (п. 5, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь), и умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

С момента задержания к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног