ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Петербурге из реки выловили доцента СПбГУ - в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки

09.11.2019 17:23 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки, сообщает РБК.

Мужчину, который является подозреваемым в убийстве, выловили из реки Мойка и с переохлаждением доставили в больницу. В СК сообщили, что решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

По данным СМИ, подозреваемым является историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Как сообщает издание 47News, при обыске в его квартире были обнаружены женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Telegram-канал «112» писал, что Соколов дал признательные показания. Предположительно, убитая девушка являлась студенткой преподавателя, с которой Соколов встречался. Причиной расправы стала ссора между ними.

фото: synergymentor.ru

Олег Соколов — историк, специализирующийся на Франции. Он — автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века, следует из биографии доцента, опубликованной на сайте Санкт-Петербургского университета.

Несколько лет назад Соколов в качестве приглашенного профессора преподавал в Сорбоннском университете в Париже.

В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова Орденом Почетного Легиона за вклад в популяризации истории Франции и ее армии.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ивацевичском районе сосед спас четырехлетнего ребенка из горящей квартиры. Мальчик был дома один
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика