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В Петербурге из реки выловили доцента СПбГУ - в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки
Источник материала: Tut.by
Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки, сообщает
Мужчину, который является подозреваемым в убийстве, выловили из реки Мойка и с переохлаждением доставили в больницу. В СК сообщили, что решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
По данным СМИ, подозреваемым
Telegram-канал «112» писал, что Соколов дал признательные показания. Предположительно, убитая девушка являлась студенткой преподавателя, с которой Соколов встречался. Причиной расправы стала ссора между ними.
Олег Соколов — историк, специализирующийся на Франции. Он — автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века, следует из биографии доцента, опубликованной на сайте Санкт-Петербургского университета.
Несколько лет назад Соколов в качестве приглашенного профессора преподавал в Сорбоннском университете в Париже.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова Орденом Почетного Легиона за вклад в популяризации истории Франции и ее армии.
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Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки,...
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