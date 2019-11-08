В Петербурге из реки выловили доцента СПбГУ - в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки

Источник материала: Tut.by

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство) после задержания мужчины, в рюкзаке которого обнаружили две женские руки, сообщает РБК .

Мужчину, который является подозреваемым в убийстве, выловили из реки Мойка и с переохлаждением доставили в больницу. В СК сообщили, что решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

По данным СМИ, подозреваемым является историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Как сообщает издание 47News , при обыске в его квартире были обнаружены женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Telegram-канал «112» писал, что Соколов дал признательные показания. Предположительно, убитая девушка являлась студенткой преподавателя, с которой Соколов встречался. Причиной расправы стала ссора между ними.

фото: synergymentor.ru

Олег Соколов — историк, специализирующийся на Франции. Он — автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века, следует из биографии доцента, опубликованной на сайте Санкт-Петербургского университета.

Несколько лет назад Соколов в качестве приглашенного профессора преподавал в Сорбоннском университете в Париже.

В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова Орденом Почетного Легиона за вклад в популяризации истории Франции и ее армии.