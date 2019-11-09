|
В Лидском районе старший брат избил младшего до смерти
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины, сообщает СК в
Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины.
По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они вместе жили, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Установлено, что накануне мужчины выпивали.
Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.
В настоящий момент следователи производят неотложные следственные действия с участием мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Лидском районе, сообщает СК в телеграм-канале.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)