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В Лидском районе старший брат избил младшего до смерти

09.11.2019 23:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины, сообщает СК в телеграм-канале.

Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины.

По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они вместе жили, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Установлено, что накануне мужчины выпивали.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

В настоящий момент следователи производят неотложные следственные действия с участием мужчины.

 
 
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Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Лидском районе, сообщает СК в телеграм-канале.
 
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