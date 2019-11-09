В Лидском районе старший брат избил младшего до смерти

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины, сообщает СК в телеграм-канале .

Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями обнаружено тело 43-летнего мужчины.

По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они вместе жили, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Установлено, что накануне мужчины выпивали.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

В настоящий момент следователи производят неотложные следственные действия с участием мужчины.