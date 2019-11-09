В Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси у совершавшего посадку украинского самолета

Источник материала: Tut.by

Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта, передает ТАСС .

По информации ведомства, «после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья». «Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы», — отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.