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Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, курившей в туалете электронные сигареты

10.11.2019 13:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры. 

Пассажирка курила электронные сигареты в туалете, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 10 ноября в 05:55 по местному времени. Женщина 1988 года рождения была отстранена от полета, воздушное судно вылетело в 06:55.

 
 
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Об этом РБК сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
 
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