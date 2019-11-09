Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, курившей в туалете электронные сигареты

Источник материала: Tut.by

Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Пассажирка курила электронные сигареты в туалете, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 10 ноября в 05:55 по местному времени. Женщина 1988 года рождения была отстранена от полета, воздушное судно вылетело в 06:55.