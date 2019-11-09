жертва историка, убитая выпускница СПбГУ погибла от огнестрельного ранения

Источник материала: Tut.by

Предполагаемая жертва историка и военного реконструктора Олега Соколова, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была застрелена 7 ноября, передает ТАСС .

Эту информацию ТАСС в воскресенье подтвердил источник в следственных органах.

«Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября — подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ссоры.

Напомним, по подозрению в убийстве задержали преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова. Утром 9 ноября его достали из реки, в рюкзаке у Соколова были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.

В квартире ученого нашли останки человека.