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жертва историка, убитая выпускница СПбГУ погибла от огнестрельного ранения
Источник материала: Tut.by
Предполагаемая жертва историка и военного реконструктора Олега Соколова, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была застрелена 7 ноября, передает
Эту информацию ТАСС в воскресенье подтвердил источник в следственных органах.
«Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября — подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что убийство, по предварительным данным, произошло во время ссоры.
Напомним, по подозрению в убийстве
В квартире ученого нашли останки человека.
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Предполагаемая жертва историка и военного реконструктора Олега Соколова, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко была...
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