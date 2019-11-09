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Лжеминированию в Минске подверглись несколько ТЦ и ж/д вокзал

10.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

«9 ноября на электронную почту контакт-центра БелЖД поступило сообщение, в котором содержалась информация о минировании ряда торговых центров и железнодорожного вокзала в Минске», - сообщили в Следственном комитете Беларуси.

«На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий», - проинформировали в СК.

Также следователями в Могилеве, где размещается контакт-центр БелЖД, проведен осмотр компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение, добавили в комитете.

«Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма», - рассказали в СК.

В МВД Беларуси в свою очередь проинформировали, что в 19:00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на следующих объектах столицы: торговые центры «Замок», «Дана Молл», «Галилео» и Центральный железнодорожный вокзал. По информации министерства, были предприняты меры по эвакуации людей.

Правоохранители в очередной раз обращают внимание граждан на то, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку ложных сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, виновному лицу также будет необходимо возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.

https://interfax.by/news/obshchestvo/skandaly_i_proisshestviya/1266999/

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Несколько торговых центров и железнодорожный вокзал в Минске вечером в субботу подверглись лжеминированию, возбуждены уголовные дела.
 
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