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В Гомеле из-за загоревшегося в одной из квартир холодильника эвакуировали соседей

11.11.2019 12:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле из-за короткого замыкания холодильника загорелась квартира на 15-м этаже. Хозяева сами вышли из горящего жилья, соседей эвакуировали. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел в два часа ночи 11 ноября в многоэтажке на улице Косарева. Сами хозяева покинули горящее жилище самостоятельно еще до приезда пожарных. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали еще троих человек — жильцов квартиры, расположенной сверху над погорельцами.

Пожар ликвидировали. Его причины устанавливаются. Рассматриваемая версия — короткое замыкание холодильника.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле из-за короткого замыкания холодильника загорелась квартира на 15-м этаже. К счастью, хозяева успели вовремя покинуть горящее жилье.
 
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