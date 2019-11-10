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В Гомеле из-за загоревшегося в одной из квартир холодильника эвакуировали соседей
Источник материала: Tut.by
В Гомеле из-за короткого замыкания холодильника загорелась квартира на 15-м этаже. Хозяева сами вышли из горящего жилья, соседей эвакуировали. Подробности
Инцидент произошел в два часа ночи 11 ноября в многоэтажке на улице Косарева. Сами хозяева покинули горящее жилище самостоятельно еще до приезда пожарных. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали еще троих человек — жильцов квартиры, расположенной сверху над погорельцами.
Пожар ликвидировали. Его причины устанавливаются. Рассматриваемая версия — короткое замыкание холодильника.
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В Гомеле из-за короткого замыкания холодильника загорелась квартира на 15-м этаже. К счастью, хозяева успели вовремя покинуть горящее жилье.
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