В Гомеле из-за загоревшегося в одной из квартир холодильника эвакуировали соседей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле из-за короткого замыкания холодильника загорелась квартира на 15-м этаже. Хозяева сами вышли из горящего жилья, соседей эвакуировали. Подробности сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел в два часа ночи 11 ноября в многоэтажке на улице Косарева. Сами хозяева покинули горящее жилище самостоятельно еще до приезда пожарных. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали еще троих человек — жильцов квартиры, расположенной сверху над погорельцами.

Пожар ликвидировали. Его причины устанавливаются. Рассматриваемая версия — короткое замыкание холодильника.