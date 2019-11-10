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В Минске пропала 6-летняя школьница

11.11.2019 12:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция и родные ищут 6-летнюю Диану Величко, которая утром 11 ноября вышла из школы в неизвестном направлении. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

6-летняя Диана сегодня, примерно в 09.36, вышла из школы № 32 по улице Камайской, 18 и пропала.

Приметы: на вид 6 лет, рост 126 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, русые.

Была одета: куртка ярко-малинового цвета, брюки серого цвета в клетку, сапоги черного цвета, шапка розового цвета со стразами.

Всех, кто узнал девочку на фото и располагает информацией о ее местонахождении, просят обращаться в Центральное РУВД Минска (ул. Орловская, 58/1) лично или по телефонам: 8 (017) 288-02-02 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Она ушла с занятий в неизвестном направлении.
 
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