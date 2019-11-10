В Волковыске в колонии произошел пожар. Пострадали трое заключенных

Источник материала: Tut.by

На территории исправительной колонии в Волковыске утром 11 ноября произошел пожар. Пострадали три человека, сообщает МЧС.



Фото: mchs.gov.by

До прибытия на место происшествия пожарных из опасной зоны спасли двух мужчин. У одного — ожоги лица и рук, у другого — отравление продуктами горения. Спасатели нашли на полу под столом еще одного мужчину — и вынесли его на улицу.



Фото: mchs.gov.by



Фото: mchs.gov.by

Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок.

Причина возгорания устанавливается, предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем. Спасенных мужчин (это заключенные) доставили в районную больницу.