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В Волковыске в колонии произошел пожар. Пострадали трое заключенных
Источник материала: Tut.by
На территории исправительной колонии в Волковыске утром 11 ноября произошел пожар. Пострадали три человека,
До прибытия на место происшествия пожарных из опасной зоны спасли двух мужчин. У одного — ожоги лица и рук, у другого — отравление продуктами горения. Спасатели нашли на полу под столом еще одного мужчину — и вынесли его на улицу.
Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок.
Причина возгорания устанавливается, предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем. Спасенных мужчин (это заключенные) доставили в районную больницу.
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До прибытия пожарных из опасной зоны спасли двух мужчин. Третьего пострадавшего нашли спасатели.
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