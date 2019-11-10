В Бобруйске на троих рабочих рухнул металлический стеллаж. Люди в больнице

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на предприятии травмированы трое рабочих, сообщает СК. На них рухнул металлический стеллаж.



Фото: Следственный комитет

Стеллаж в ремонтной мастерской бобруйского предприятия рухнул сегодня, 11 ноября, около 11.00. Травмы различной степени тяжести получили трое работников, которые в это время были в помещении. Пострадавшие в больнице.

Сейчас в мастерской работают эксперты. Они устанавливают, почему рухнул стеллаж: дело ли в крепеже, в общей перегруженности или в других причинах.