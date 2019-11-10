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В Дрогичинском районе бешеный хорек убил двух куриц и покусал их хозяйку
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Бездеж Дрогичинского района бешеный хорек укусил 69-летнюю женщину, сообщили TUT.BY в районной ветеринарной станции.
1 ноября жительница Бездежа обнаружила в своем курятнике двух задушенных кур и норку. Женщина решила проверить глубину лаза и засунула в него руку. Затаившийся в норке хорек укусил пенсионерку.
Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. Ей назначили курс прививок от бешенства.
Хорька также вскоре отловили и отправили на исследование в лабораторию. В крови животного обнаружили вирус бешенства.
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Медики назначили пострадавшей курс прививок.
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